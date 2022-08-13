8萬現金誤當垃圾 竹市清潔隊員協助全數尋回

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新竹市一名長輩日前誤將裝有新台幣8萬元現金的紙袋丟入垃圾車，清潔隊員及掩埋場員工得知後，立即和失主展開搜尋行動，最終在垃圾海中尋回現金。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年8月13日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市13日電）新竹市環保局日前獲報，指有長輩失手將裝有8萬元現金的紙袋誤丟入垃圾車，清潔隊員及掩埋場員工得知後，立即和失主展開搜尋行動，最終在垃圾海中尋回現金，失主相當感激。

新竹市政府今天發布新聞稿表示，11日下午有人向環保局通報，指有民眾誤將裝有新台幣8萬元現金的紙袋丟入垃圾車，環保局得知後，立即請該路線清潔隊員暫停收運，並安排其他垃圾車前往接力收運。

竹市環保局指出，當時那輛垃圾車已開到焚化廠，因現場不便倒出垃圾找尋現金，因此又轉向開往掩埋場。

掩埋場長石偉成於稿中表示，為盡速找回民眾貴重失物，垃圾車抵達掩埋場後，隨即倒出全車垃圾，還好清潔隊員經驗老道，依收運時間推斷民眾的誤丟的現金在壓縮垃圾中的約略區段，5名環保局員工和焦急的民眾3人立刻展開搜尋，並依照垃圾袋顏色分辨，逐包檢查，最後在花了1小時左右成功找回。

環保局指出，民眾現場清點金額無誤後，拿出紅包向清潔隊員表達感謝，環保局基於服務民眾立場婉拒，也提醒民眾丟垃圾前要再三確認。

環保局提醒，民眾丟垃圾前務必注意是否有貴重物品，以免丟了得不償失；若不慎誤丟，切記要在關鍵1小時內，立即與環保局清潔科聯繫，以利立即處置，提高找回失物的機會。（編輯：李錫璋）1110813