歡樂耶誕城熄燈 新北：參與人數逾770萬人次

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新北歡樂耶誕城2日熄燈，由於下雨且是元旦連假的最後一天，現場人潮不多。中央社記者王鴻國攝 112年1月2日

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（中央社記者王鴻國新北2日電）新北歡樂耶誕城今晚熄燈，新北市政府表示，活動自去年11月11日開城後，獲得許多民眾的喜愛與參與，截至2日為止，預估參與人數可望達770萬人次以上。

新北市觀旅局長楊宗珉指出，新北歡樂耶誕城近年來受到疫情影響，2020年舉辦48天後提前結束，2021年僅舉辦了31天，今年則自去年（2022年）11月11日開城至今年1月2日為止，共舉辦53天。

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他表示，今年耶誕城結合迪士尼公司線上串流媒體Disney+的迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理與STAR等6大品牌角色，還陸續舉辦「童趣嘉年華」、「白色派對」、「巨星耶誕演唱會」及「德國耶誕市集」等活動，吸引不少民眾參與。

他表示，活動最後一天由於天雨且是元旦連假的最後一天，參觀人數雖不多。但預估總參與人數仍可望達770萬人次以上。（編輯：張銘坤）1120102