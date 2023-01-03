芋頭產量增加價格下跌 中市府啟動收購加工措施

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（中央社記者郝雪卿台中3日電）台中市芋頭種植面積約占全國1/3，由於外縣市種植面積增加，使得芋頭批發價下跌，台中市長盧秀燕今天表示，農業局已啟動收購加工等機制，也呼籲民眾利用便宜時多採購。

台中市政府今天召開市政會議，盧秀燕在會中針對近日台中市生產的芋頭價格下跌問題表示，台中芋頭品質全國最好，且芋頭用途廣泛，除可做為料理食材，還可以當冰品及糕餅的食材。

台中市農業局說明，台中市111年度芋頭栽培面積約881公頃，約占全國1/3、年產量1萬6481公噸，主要分布於大甲、大安、外埔、清水及后里等，目前正值採收上市時期。

農業局表示，近年南部種植面積增加，全台種植面積約增加100多公頃，另受氣候影響，致今年台中市與南部產期重疊，於同期間內芋頭收穫量增加，在供過於求的情形下，批發價格從往年的1公斤約新台幣40元，下降到近期的1公斤約30多元。

為調節台中市芋頭產銷，平衡市場流通數量，農業局配合行政院農業委員會農糧署公告，徵求加工廠商並鼓勵收購台中市芋頭。

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除啟動芋頭收購加工外，農業局指出，還規劃媒合及開拓飲品、火鍋及午餐食材廠商等業者的通路、辦理展售活動、電商平台促銷、農產加工品開發與行銷及捐贈給慈善、弱勢團體與食物銀行等措施因應。

盧秀燕強調，芋頭是國內重要食材，有別於一般蔬菜，還可以做為冰品及糕餅食材，用途廣泛，且芋頭可先切塊冰凍保存，保存期限長，隨時可取出使用，民眾可以利用價格便宜時多採購。（編輯：卞金峰）1120103