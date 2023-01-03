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彰化市15公頃波斯菊花海 8日賞花拔蘿蔔玩闖關

2023/1/3 16:44（1/3 16:51 更新）
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彰化市公所利用田中路96巷旁稻作結束休耕農田種植大波斯菊、向日葵、黃波斯菊等，廣達15公頃遼闊花海美不勝收。（彰化市公所提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 112年1月3日
彰化市公所利用田中路96巷旁稻作結束休耕農田種植大波斯菊、向日葵、黃波斯菊等，廣達15公頃遼闊花海美不勝收。（彰化市公所提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 112年1月3日
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（中央社記者蕭博陽彰化縣3日電）彰化市公所利用田中路96巷旁稻作結束休耕農田種植大波斯菊、向日葵、黃波斯菊等，15公頃遼闊花海美不勝收，市公所8日將舉辦賞花活動，歡迎親子賞花、拔蘿蔔、玩闖關。

冬季休耕，農田陸續妝點上繽紛花朵色彩，大地彷彿變成畫布，彰化市公所為提供民眾春遊賞花好去處，利用彰化市田中路96巷旁竹巷段休耕農田種花，現場約15公頃波斯菊、向日葵花海美不勝收，預計農曆春節前盛開，即日起至26日都是賞花期。

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彰化市長林世賢今天表示，歡迎民眾來賞花，迎接彰化建縣300年歷史盛事，市公所8日將在田中路96巷靠近開化佛院旁農田舉辦賞花活動，豐富節目包含幼童走秀、律動表演，風箏彩繪與放飛、金剛鸚鵡群飛、魔術秀、拔蘿蔔、親子闖關、農產展售、咖啡品嚐。

林世賢透過新聞稿表示，花海種類有大波斯菊、向日葵、黃波斯菊等色彩繽紛。還有裝置藝術如稻草捲心酥、稻草人、熊幸福站牌、可愛牛、好運虎、萌兔、幸福鳥等，民眾拍照上傳臉書（Facebook）分享、按讚就送限量好禮。（編輯：郭諭儒）1120103

#林世賢
#彰化市公所
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