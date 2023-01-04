新竹台大分院2週年 楊文科、高虹安盼邁升醫學中心

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（中央社記者郭宣彣新竹縣4日電）新竹台大分院今天辦2週年院慶活動，新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安受邀出席，縣市首長跨越藍白再次同框，皆提出竹竹苗缺少醫學中心，盼新竹台大分院邁向升級。

新竹台大分院今天在生醫醫院竹北院區舉辦2週年院慶活動，楊文科、高虹安均受邀出席，並與新竹台大分院團隊共同切蛋糕，祝福醫院2週年生日快樂。

楊文科致詞表示，新竹台大整併短短2年，透過業務整合、資源共享，引進先進儀器等，將醫療資源發揮最大成效，不過，在大新竹地區，甚至竹竹苗3縣市醫院，至今沒有一家醫學中心。

楊文科說，為促進民眾健康福祉，希望新竹台大分院成為醫學領頭羊，能盡快完成二期研究大樓招標、加快興建高鐵空橋計畫，達成「醫學中心」目標。

高虹安表示，大新竹地區未有醫學中心等級醫療體系，而新竹台大分院整併新竹、竹東、生醫分院後，從病床數到醫療人員員額，已達到接近醫學中心等級量能，期許未來院方能持續發展與優化長照、智慧醫療等，讓民眾享有真正醫學中心等級的醫療服務。

高虹安說，將與楊文科共同跨越縣市與黨派，攜手合作，為民眾共創福祉。

新竹台大分院院長余忠仁致詞表示，將繼續爭取成為醫學中心，也完成生醫醫院二期研究大樓工程，並要順利興建新竹醫院湳雅院區，盼新竹台大分院邁向成為醫學中心及智慧醫療典範。（編輯：陳仁華）1120104