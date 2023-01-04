竹縣市跨域合作改善交通 高虹安：盤點預算推動

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新竹市長高虹安4日出席新竹台大分院活動，接受媒體聯訪時表示，有關台1線替代道路部分，已責成交通處就工程款項進行研擬，將配合竹縣計畫盡速推動，至於跨頭前溪替代道路工程案，因涉及區段徵收，已請地政處著手研擬，同步進行中。中央社記者郭宣彣攝 112年1月4日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣4日電）新竹縣市交通壅塞問題急需改善，新竹市長高虹安今天表示，針對台1線和跨頭前溪替代道路案、經國橋道路改善計畫、輕軌案等，已責成市府團隊盤點預算配合推動。

楊文科日前提出新竹縣交通計畫需與新竹市合作推動，包含台1線替代道路新闢工程連結到竹市武陵路、新竹縣市跨越頭前溪替代道路工程、經國橋道路改善計畫、輕軌等。

新竹縣長楊文科、高虹安今天皆出席新竹台大分院活動，楊文科致詞表示，他肯定高虹安面對縣市跨域合作，期盼未來在縣市攜手下，能提升更優質生活環境。

高虹安接受媒體聯訪表示，有關台1線替代道路部分，已責成交通處就工程款項進行研擬，將配合竹縣所提計畫盡速推動，至於跨頭前溪替代道路工程案，涉及區段徵收，已請地政處著手研擬，同步進行中。

針對經國橋道路，高虹安說，也請交通處研擬是否有相關預算配合改善，將朝向以新增機車道設計改善。

高虹安說，在新竹輕軌部分，包含運行路線、新竹縣市的經費分擔等，目前各單位都有不同的想法和建議，都在討論中。

媒體也問及，對於前台北市長柯文哲競選下屆總統看法，高虹安說，柯文哲很早以前已準備參選，柯文哲在卸任北市長職務後，先暫時披上白袍，後續會往參選總統之路前進。

對於柯文哲是否尋求鴻海集團創辦人郭台銘支持，高虹安表示，目前狀況未明，也都有很多的想像空間，但有更多優秀人才願意競選總統，來為民服務，都是要讓民眾感到幸福。（編輯：李錫璋）1120104