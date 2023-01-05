清潔隊員爭夜點費 侯友宜：若財政允許將照顧

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（中央社記者黃旭昇新北5日電）新北市府清潔隊員夜點費不如台北市，引起部分隊員不滿，藍綠市議員都希望補足福利；市長侯友宜表示，隊員辛苦可理解，受限財政收支劃分法財源不足，只要財源允許將盡量照顧。

新北市有部分清潔隊員不滿台北市夜點費新台幣200元，新北市卻僅有80元，隊員指出，新北市服務400萬人，現在物價上漲，希望夜點費待遇比照台北市，不要有差別待遇。

中國國民黨籍新北市議員林金結接受中央社記者電訪表示，新北市幅員遼闊、人口全台最多，清潔隊員從事辛苦的基層勞動力工作，家戶垃圾量比台北市多，市府為新北清潔隊員增加福利也是應該的，「能調高就要盡量調整」。

民主進步黨籍新北市議員黃淑君表示，雙北清潔隊員福利差距極大，導致新北市清潔隊員流動率極高，對各區隊內調配人力常有問題，她呼籲環保局儘速補足各項福利，不要再讓新北清潔隊員矮人一截。

侯友宜上午主持春聯、福袋發布記者會後接受聯訪時表示，完全可理解清潔隊員的辛苦，受限財政收支劃分法，每個地方政府財源確實有不一樣待遇；對清潔隊員的要求可接受，只要財源允許，將盡量照顧第一線最辛苦的隊員，這也是市長該做的責任。

至於要如何爭取市府財源，侯友宜嘆了一口氣說，「中央沒有修改財政收支劃分法」，他認為，地方政府沒有財源也很傷腦筋。

林金結認為，中央統籌分配稅款長期分配不均，新北市人均統籌分配稅款只有台北市一半，中央應重新檢討修法合理分配，讓新北財政更充裕施政。

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市府環境保護局表示，新北近6000名清潔隊員，採多元化福利照顧，尤其，三節出勤加發1日工資與補休1日，另也有2天1夜的觀摩活動，讓隊員可放鬆身心。

環保局說，今年（民國112年）清潔隊員春節慰問金也調高一倍至1200元，以感謝隊員辛勞付出。至於夜點費，其他五都也都是80元。未來會通盤檢討，給清潔隊員多元且實質照顧，兼具平衡工作環境及福利，若只著眼單一項福利會流於惡性競爭。（編輯：方沛清）1120105