新北清潔隊員春節慰問金 增為1200元暖心過年

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北5日電）新北市府環保局今天宣布，為慰勉清潔隊員平日辛勞及疫情期間付出，今年起清潔隊員春節慰問金由原本的新台幣600元調升為1200元，盼能過暖心好年。

環保局今天傍晚發布新聞表示，新北市將近6000名清潔隊員，幾乎全年無休，春節期間仍須放棄團聚、堅守工作崗位，也處理年節前後的大量垃圾。

環保局表示，目前清潔隊員的福利，包括，自107年底，直接將外勤清潔隊員們清潔獎金調高為8000元；此外，每年辦理健康檢查及職業醫療服務，依工作特性增補勤務所需的護目鏡、防刺手套等安全防護配備。

環保局說，也發放透氣防水衣供勤務穿著，提高車輛保險保額以減少負擔；110年加發600元春節慰問金，及春節期間配合出勤加發1日工資並補休1日；今年起，爭取預算，將春節慰問金從600元調高至1200元，以感謝一年來的辛勞。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

環保局說，其他福利還包括，111年起，春節、端午、中秋節出勤的隊員，都加發1日工資並補休1日，優於勞基法規定，且每年辦理2天1夜觀摩，以放鬆身心。

環保局說，市府照顧清潔隊員責無旁貸，未來會衡酌財政狀況並兼顧公平原則滾動調整。市長侯友宜今天也對外表示，同理並肯定清潔隊員的辛勞與付出，只要財源允許，會給予第一線員工更好的照顧。（編輯：張銘坤）1120105