彰化芬園鄉農會開放民眾拔蘿蔔 1200斤一掃而空

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（中央社記者吳哲豪彰化7日電）彰化縣芬園鄉農會今天舉辦拔蘿蔔活動，約8分地大的田地種植約1200斤蘿蔔，開放約10分鐘就被上千名民眾拔光；芬園鄉農會則說，明天還有一場拔蘿蔔活動，預估參加人數會更多。

芬園鄉農會上午在芬園鄉嘉興村嘉東街的一塊田地，舉辦免費拔蘿蔔活動，在活動正式開始前，就有民眾帶著大型麻布袋在旁等候，農會人員放鞭炮宣布開放拔蘿蔔，上千民眾立即進入田地，找尋種在田裡的白玉蘿蔔。

一名民眾接受媒體聯訪時說，今天是上班日，來拔蘿蔔的民眾大多住在芬園鄉，她也帶了好幾個大型垃圾袋來裝蘿蔔，準備把蘿蔔帶回家做蘿蔔糕；也有老師帶著小朋友一起來拔蘿蔔，進行校外教學。

由於參加活動人數多，開放拔蘿蔔活動才進行10分鐘，1200多斤的蘿蔔已被民眾拔光；有民眾指出，為了拔蘿蔔，還特別帶鐮刀來，沒想到蘿蔔一下子被拔光。

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芬園鄉農會總幹事黃翊愷接受媒體聯訪指出，二期稻作收割後，距離三期稻作下苗還有一段時間，農會與農民合作，利用這段空檔種植白玉蘿蔔，今、明2天開放民眾免費拔蘿蔔。

黃翊愷說，明天是放假日，在芬園鄉圳墘村三川農場附近有一塊約一公頃大的田地，約有1500斤的白玉蘿蔔也讓民眾免費開拔，預估參加人數會更多，而明年農會也會繼續舉辦拔蘿蔔活動，讓更多人體驗拔蘿蔔的樂趣。（編輯：屈享平）1120107