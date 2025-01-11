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彰化芬園千人拔蘿蔔活動登場 大小朋友滿載而歸

2025/1/11 12:22（1/11 12:36 更新）
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彰化芬園鄉農會11日在芬園寶藏寺舉辦千人拔蘿蔔活動，有小朋友靠藉自己的力量拔出蘿蔔，開心在鏡頭前展示成果。中央社記者吳哲豪彰化攝 114年1月11日
彰化芬園鄉農會11日在芬園寶藏寺舉辦千人拔蘿蔔活動，有小朋友靠藉自己的力量拔出蘿蔔，開心在鏡頭前展示成果。中央社記者吳哲豪彰化攝 114年1月11日
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（中央社記者吳哲豪彰化縣11日電）彰化芬園鄉農會舉辦千人拔蘿蔔活動今天上午登場，超過千名民眾手拿農會發放的袋子，等主辦單位放鞭炮宣布活動開始，大朋友小朋友衝向2公頃大農地拔蘿蔔，盼滿載而歸。

彰化芬園鄉農會上午在芬園寶藏寺舉辦拔蘿蔔活動，彰化縣長王惠美、民進黨籍立委黃秀芳以及芬園鄉農會總幹事黃翊愷都出席活動。

黃翊愷接受媒體聯訪時說，感謝民眾熱烈支持，活動除網路報名外，今天500名現場報名名額也額滿，農會在寶藏寺前選了1塊農地，開放給大家拔蘿蔔，希望人人滿載而歸，也期盼藉活動讓民眾更了解芬園鄉。

在活動開始前，已有婆婆媽媽在農地旁等候，準備找個好位置拔蘿蔔，也有爸爸媽媽帶著小朋友要體驗農村生活，當主辦單位放鞭炮宣布活動正式開始，民眾一擁而上開始拔蘿蔔。

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有人一次拔1根，也有人採取團體作戰，招呼親朋好友將蘿蔔集中，等活動結束後再平均分配帶回家。

林姓婦人接受中央社記者訪問表示，她家住南投草屯鎮，由於芬園鄉就在草屯鎮旁邊，去年就曾參加拔蘿蔔活動，今年是看到網路新聞，上午特別帶著女兒來現場報名，希望小朋友藉拔蘿蔔活動，體驗農村生活。（編輯：郭諭儒）1140111

彰化芬園鄉農會舉辦的千人拔蘿蔔活動，11日在芬園寶藏寺登場，當主辦單位放鞭炮宣布活動正式開始，民眾一擁而上開始拔蘿蔔。中央社記者吳哲豪彰化攝 114年1月11日
彰化芬園鄉農會舉辦的千人拔蘿蔔活動，11日在芬園寶藏寺登場，當主辦單位放鞭炮宣布活動正式開始，民眾一擁而上開始拔蘿蔔。中央社記者吳哲豪彰化攝 114年1月11日
黃翊愷
彰化芬園農會拔蘿蔔活動 5萬根讓民眾拔得過癮
王惠美
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