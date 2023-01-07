新北：長期缺錢 不會有「還稅於民」

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（中央社記者黃旭昇新北7日電）新北市府財政局今天表示，受限財政收支劃分法不公，新北每年建設經費都不足，一直處於缺錢狀態，不會有「還稅於民」狀況，111年度初看應該不會超收。

新北市議會民進黨團1月5日開記者會，要求市長侯友宜到市議會臨時會報告112年度預算，市議員林秉宥表示，新北市110年度超收新台幣75億元，市府從來沒向議會報告過這些財源，「若未受到監督，是不是就被市長拿去亂花」？

民進黨團今天表示，當天記者會，主要是要求侯友宜到議會報告，但並沒有要求將75億元「還稅於民」。黨團強調，沒有任何一位議員這樣主張。

財政局說，所謂110年度超收75億元，是指市府110年度歲入預算與決算數之比較；包括稅課收入、其他收入，及補助及協助收入因實際執行情況，或配合經費執行進度核實撥付等，增減互抵所致。

財政局主任秘書連文娟接受中央社記者電訪表示，預算編列與實際決算難免有些微差異，前一年度的決算剩餘，多用於償還債務，或移用下一年度預算。且財劃法沒有修訂，市府每年錢都不夠用，一直處於缺錢狀態，不會有「還稅於民」的情形。

連文娟說，111年度的決算尚未出爐，要到1月15日才會關帳；初步來看，111年度不太會有超收的狀況。尤其，不似中央稅收是變動較大，超乎預期的貨物稅、營業稅等，地方稅的地價稅、房屋稅、土地增值稅等，都很好估算，每年的決算也都與歲入預算相差不多。

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民進黨籍前台北市議員梁文傑6日在臉書（facebook）貼文，主張要將新北超收的錢，發給新北市民；除綠營新北市議會黨團否認有此主張，市長侯友宜上午在參加消防演練後，接受聯訪也被問此事。

侯友宜說，在財劃法不公下，新北市長期人均統籌分配稅款是六都最少，統籌分配稅與其他六都也有很大的差距。但即使財政困難、收支短絀，仍不斷希望調整穩健步伐的財政，致力於讓民眾有感的建設。（編輯：張銘坤）1120107