龍潭三坑抽水站爆管波及33萬戶 估下午恢復出水

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桃園市龍潭區三坑抽水站管線破裂造成33萬戶停水，台灣自來水公司8日表示，搶修進度較預定時程延後，預估下午可恢復淨水廠出水、最遲晚上12時前完成復水。（台灣自來水公司第二區管理處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 112年1月8日

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（中央社記者吳睿騏桃園8日電）桃園市龍潭區三坑抽水站管線破裂造成33萬戶停水，台灣自來水公司今天表示，搶修進度較預定時程延後，延至上午8時完成，預估下午可恢復淨水廠出水、最遲晚上12時前完成復水。

桃園市龍潭區三坑抽水站昨天上午發生管線爆裂，台灣自來水公司第二區管理處緊急進行搶修，管線爆裂影響桃園市楊梅區、新屋區、中壢區、平鎮區、大園區、觀音區等區約33萬戶停水。

台水二區處上午發布新聞稿指出，三坑抽水站一期原水管破漏搶修，原定凌晨6時前逐步恢復全面供水，因封板點位於低處，雖動用多台大馬力抽水機抽水，並派員於平鎮第二原水抽水站洩水加速排水進度，搶修進度較預定時程延後。

有關搶修進度，台水二區處表示，因管底水太多，延至今天凌晨才完成抽排水作業，隨即進行封板作業，上午8時已完成搶修作業。

台水二區處表示，搶修完成後將立即恢復原水取水至平鎮廠，再重新依序進行淨水及蓄水作業，預估下午1時可恢復淨水廠出水，高地及管末最遲約可於晚上12時前逐步完成停水區復水。

搶修作業延後，台水二區處指出，為減少用戶不便並盡速完成復水，除動員人力加速進行排氣復水作業外，也已整備水車機動支援復水困難用水區，提供用戶取水使用。（編輯：戴光育）1120108