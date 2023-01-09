「醫療界外交官」陳厚全 接任新竹市衛生局長

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（中央社記者郭宣彣新竹市9日電）新竹市衛生局長由前衛生福利部台中醫院醫師陳厚全接任，市府今天表示，陳厚全服務逾25年，推動智慧醫療有成，也投身公益多年，曾到印度、尼泊爾等地義診，堪稱醫療界外交官。

新竹市政府今天發布新聞稿指出，陳厚全在2000年成立「台灣國際醫療行動協會」，投身公益，義診足跡踏遍尼泊爾、印度、非洲等超過30個國家，不僅曾協助受災地區開發醫院資訊系統，也協助馬拉威建立北部骨科醫療網，讓居民能接受骨科醫療與服務。

市府表示，陳厚全曾任衛生福利部桃園醫院副院長，投身醫療服務超過25年，在智慧醫療、人口老化預測以及健康照護等領域，皆有充分專案推動經驗與成果，此外，陳厚全也曾獲衛福部「特殊貢獻醫師獎」。

市府指出，陳厚全是國立陽明大學醫學系畢業，專業為骨科學及創傷學，目前為國立陽明交通大學生物資訊研究所博士班研究生，專攻醫療資訊學。

市長高虹安表示，陳厚全加入市政團隊後，將能發揮智慧醫療及院務管理的專業能力，協助新竹市民獲得更完善醫療服務。（編輯：陳仁華）1120109