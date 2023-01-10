鐵路高架化綠空廊道 台中打造人行、自行車道新綠帶

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（中央社記者郝雪卿台中10日電）台中鐵路高架化後，台中市建設局規劃「綠空廊道軸線計畫」，打造長達21.7公里綠空廊道，市長盧秀燕今天表示，除建構便捷綠色運具交通系統，也為城市增加一條新綠帶。

台中市政府新建工程處長陳聰仁今天在市政會議中以「相揪作夥騎鐵馬，綠空悠活無阻礙」為題進行專案報告，盧秀燕聽完報告後指出，綠空廊道建構便捷完善的綠色運具交通系統，也為城市增加一條新綠帶。

陳聰仁表示，配合台灣鐵路管理局「台中都會區鐵路高架捷運化計畫」，由大慶車站至豐原車站，全長21.7公里，原有鐵軌空間成為一連續帶狀開放騰空廊帶，市府運用這個空間，打造帶狀無障礙的自行車道及人行步道，與17.2公里「台中之心」環狀人行自行車道結合，為台中市編織更完整的綠色路網。

綠空廊道於豐原區圓環東路（台3線）及潭子區環中東路有兩處寬達30公尺以上路口，自行車通行不易，現階段以自行車標線指引，引導民眾通過，但因繞行距離長且交通量大，具有潛在交通風險。

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為減少現況繞行造成的不便及潛在交通風險，陳聰仁說，市府規劃鐵道路廊台3跨越自行車橋工程，工程總經費5694萬元（中央補助3280萬元、地方自籌2414萬元），去年9月28日開工，預計今年9月完工，採「高架自行車橋」方式穿越，將有效提升騎乘遊憩體驗。

此外，潭子區綠空廊道跨越環中東路段自行車跨橋工程，橋長95公尺，總經費約7500萬元，陳聰仁表示，經市府積極規劃及努力爭取經費下，成功獲得交通部補助2000萬元，其餘款項則由市府自籌，預計今年3月進行工程設計案招標。（編輯：陳仁華）1120110