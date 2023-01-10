日本釧路市參訪團抵花蓮市 盼包機直航早日成行

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（中央社記者李先鳳花蓮縣10日電）日本北海道釧路市長蝦名大也今天率團來花蓮訪問交流，花蓮市長魏嘉彥表達歡迎並表示，後疫情時代，各國邊境陸續解封，盼兩地包機直航早日成行，促進雙方經濟繁榮與發展。

釧路市參訪團一行今天下午抵達花蓮市公所，受到魏嘉彥與公所員工熱情歡迎，晚間設宴款待，外交部東部辦事處長胡琪斌、民代等出席，雙方互贈紀念品。魏嘉彥特別準備珍珠奶茶讓日本朋友嘗鮮，蝦名等人紛紛豎起大拇指直喊「歐伊西」。

魏嘉彥致詞表示，花蓮市與釧路市去年8月31日由當時擔任市長的哥哥魏嘉賢與蝦名大也透過視訊會議簽訂友好交流協定，花蓮市在日本又多了一個好友城市，而且是在北海道風景優美的城市。

魏嘉彥說，希望花蓮與釧路市直航的願望可以早日成行，屆時將與市代會主席等組團飛往釧路市，進行城市深度交流，也期許兩市未來在文化、藝術、體育、觀光等領域互動交流，增進彼此情誼，促進經濟繁榮與發展。

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胡琪斌則代表外交部歡迎釧路市參訪團，他說，蝦名大也信守承諾，在兩市簽訂友好交流協定不到5個月就組團訪問花蓮，增進兩市友誼的精神令人感動，也期待兩市交流，為台、日兩國友誼奠定堅實的基礎。

蝦名致詞感謝花蓮市熱忱的歡迎，他說，釧路市與花蓮市有許多共同點，對自然環境的重視，文化背景的近似，包括最先看到日出，對於原住民的傳統文化保存，都市建設也融合發展。此次來訪停留時間短暫，但卻是兩市友好關係的開始，希望能加深彼此的關係。（編輯：謝雅竹）1120110