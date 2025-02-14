花蓮市代表會主席李振瑋病逝 享年41歲

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（中央社記者張祈花蓮縣14日電）花蓮市代表會主席李振瑋上月28日除夕夜突然倒下，送醫發現為急性主動脈剝離，緊急手術後因腦壓過高陷入昏迷，今天下午在家屬同意下拔管，享年41歲。

李振瑋除夕夜當天與家人吃飯，因身體不適突然倒下，送醫搶救發現急性主動脈剝離，緊急手術治療後，術後因腦壓過高陷入昏迷，在加護病房觀察，狀況一直沒有好轉，家屬今天下午決定拔管。

李振瑋出身政治世家，父親李建興是資深花蓮市民代表，李振瑋2014年接棒從政，連任3屆市民代表，包含1任副主席、1任主席，為人親切，與市代們、公所人員相處融洽。

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花蓮市長魏嘉彥是李振瑋國小、國中同學，兩人交情好。魏嘉彥說，學生時期李振瑋就展現過人的領導才能跟服務熱誠。

魏嘉彥說，李振瑋注重基礎建設，推動人行道改善、路面改善及芥菜種會旁道路擴寬等道路議題，很多建設都在李振瑋協調下得以落實，也提供公所很好的施政建議，對於失去優秀的政壇夥伴感到非常不捨。（編輯：謝雅竹）1140214