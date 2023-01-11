新竹市啟動春節便民服務 年貨大街18日登場12天

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新竹市政府11日舉辦春節便民安心服務記者會，市長高虹安（右4）表示，為讓市民安心過好年，市府團隊要準備很多工作，包含環保局大型家具清運、1999專線24小時全年無休、年假期間春安護鈔服務等，近3年受疫情影響停辦的年貨大街今年也熱鬧回歸。中央社記者魯鋼駿攝 112年1月11日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市11日電）新竹市長高虹安今天宣布垃圾清運等多項春節便民服務，另因受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而停辦3年的年貨大街，也將於18日在舊城區周邊正式回歸。

新竹市政府今天舉辦春節便民安心服務記者會，高虹安致詞表示，為讓市民安心過好年，市府團隊要準備很多工作，包含環保局大型家具清運、1999專線24小時全年無休、年假期間春安護鈔服務等。

高虹安說，關於賀歲春聯、紅包開運組的領取方式，今天起將透過鄰里系統發放春聯至全市各家戶及社區管委會，非設籍新竹市民眾，12日上午9時起於三區區公所、稅務局服務台、市府服務中心領取紅包袋、開運小紅包等春節小物，數量有限、送完為止。

竹市府提供新聞資料表示，近3年受疫情影響停辦年貨大街，今年熱鬧回歸，集結眾多傳統應景及在地特色商品，包含南北年貨、生活好物、各式美食及特色攤位等，範圍涵蓋武昌街、東前街、東門街、復興路，時間為1月18日至29日的上午8時至晚上10時。

竹市府表示，為讓市民安心享受新春連假，新竹市警察局提供春安護鈔服務，舉家旅遊的市民也可申請外出安全維護服務，加強住家附近巡邏。

竹市府表示，環保局在1月21日（除夕）、26日（初五）垃圾收運時間調整為早上、下午時段，採沿線收集、機動調度，22日（初一）至25日（初四）停收垃圾，即日起至20日開放預約大型家具免費清運服務。

竹市府表示，衛生局於春節連假期間，與轄內6大醫院合作，提供24小時急診不打烊及部分門診醫療服務，各急救責任醫院春節門診及急診時間表，可上新竹市衛生局官網查詢。

竹市府表示，高虹安將從1月20日起展開全市廟宇參香祈福行程，民眾有機會領到限量款開運1元小紅包，詳細時間地點可關注臉書Facebook粉絲專頁「新竹市新鮮事」資訊。（編輯：方沛清）1120111