新北博物館春節不打烊 文化走春估逾10萬人參與

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新北市文化局長龔雅雯（後左4）11日表示，春節期間將推出兔年「文化走春」活動，以「兔兒TOUR」小旅行為主題，首度邀知名跨界藝術設計師廖小子聯名設計主視覺，規畫4大走春活動，要讓民眾沉浸在文化藝術美學體驗中。中央社記者高華謙攝 112年1月11日

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（中央社記者高華謙新北11日電）新北市博物館及藝文館舍春節不打烊，今年主題是「兔兒TOUR」小旅行並規劃4大走春活動。新北文化局長龔雅雯說，今年春節假期特別長，參與博物館活動人數有機會破10萬人。

新北市政府文化局今天舉行「2023新北文化走春-兔兒TOUR新北博記者會」，文化局長龔雅雯說，在春節期間推出兔年「文化走春」活動，今年以「兔兒TOUR」小旅行為主題，並首度邀知名跨界藝術設計師廖小子聯名設計主視覺，規劃4大走春活動，包括「踩春樂」「體驗趣」「搶福氣」及「送好禮」，讓民眾沉浸在文化藝術美學體驗。

「踩春樂」部分，民眾只要初二至初六到博物館拿兔年酷卡到推薦景點拍照，並上傳社群網站臉書（Facebook）參加活動，即可抽內含全部選物組的兔年大禮盒。

「體驗趣」由各博物館提供年節DIY體驗，例如十三行博物館辦理絹印布杯墊活動，可在布杯墊絹印十三行陶罐及可愛兔子圖案；黃金博物館拓印春聯活動則可體驗壓印兔子印章在春聯紙上。

鶯歌陶瓷博物館自初二起辦理手作小福兔、兔年吉祥掛飾、捏塑過年小怪獸、小感動兔彩繪及摺汽球教學等活動；林本源園邸也推出毛線鉤針鬱金香花束、幸運「兔腳」苔球及玉兔造型小提燈等手作課程。

「搶福氣」部分，文化局規劃發行新北博物館卡，初二至初六訂購各館主打年節好禮品，加碼贈送兔年版新北博卡。

至於「送好禮」活動，只要民眾初二至初六期間至博物館參加專屬活動，通關後就可得到具文化特點的文創小物，搭配無印良品生活用品的選物禮盒，每天送出120組。

此外，坪林茶業博物館邀請海豹小白降臨茶博館，只要拍照打卡，就有機會抽中50倍幸運大禮包。同時，只要在園區內找到小白兔，也能獲得驚喜禮物。（編輯：李錫璋）1120111