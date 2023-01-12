食農教育也做公益 高市學童校園種白玉蘿蔔義賣

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高雄市田寮區新興國小食農教育讓學生在學校種植白玉蘿蔔，學生細心幫蘿蔔除草、澆水、施肥、抓菜蟲，還會對蘿蔔說話，小農夫架式十足。（高雄市政府教育局提供）中央社記者曾以寧傳真 112年1月12日

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（中央社記者曾以寧高雄12日電）高雄市田寮區新興國小食農教育讓學生在校園種植白玉蘿蔔，學生主動提議舉辦義賣，將30條蘿蔔賣出的1560元全數捐作公益，讓購買者吃到好蘿蔔，也在歲末寒冬幫助弱勢。

位於高雄市田寮區的新興國小推展食農教育，每班在校園內可分得一小塊農田種植蔬果，去年種出的美味玉米由全校師生分享，今年則有白玉蘿蔔豐收，從產地到餐桌體驗農作，兼顧環保與健康。

四年級學生在去年10月種下蘿蔔種子，細心幫蘿蔔除草、澆水、施肥、抓菜蟲，偶爾還會對蘿蔔說話，小農夫架式十足。蘿蔔也一天天長大，從探出頭、努力往上爬、到露出半個身體，學生們對於採收蘿蔔的期待，個個都寫在臉上。

不過，學生不僅自己享有這份喜悅，更向老師提議義賣蘿蔔，希望把義賣來的錢捐作公益；朱姓學生更說，「做公益不一定都要幫助人，流浪狗也是有生命」，建議可以捐給流浪動物之家；孩子們尊重生命、關懷社會的想法，讓師長很欣慰。

蘿蔔義賣會昨天開鑼，是新興國小創校以來第一次義賣活動，受到民眾熱烈支持，30條蘿蔔在孩子們喊價與驚呼聲中迅速完售，共賣出新台幣1560元，都將照學生想法捐作公益。

新興國小校長楊麗美今天透過新聞稿說，這次蘿蔔義賣活動，鼓勵孩子們秉持人溺己溺精神，幫助別人，不僅深具教育意義，更能為學生們樹立學習典範。（編輯：陳仁華）1120112