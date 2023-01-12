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彰化市公所春節敬老 滿70歲長輩領6千元大紅包

2023/1/12 15:15（1/12 15:21 更新）
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彰化市公所每年春節前夕發給滿70歲以上長者春節敬老禮金新台幣6000元，這項福利邁入第26年，今年共發給2萬7550人，部分長輩選擇領現金，市公所12日發出。（彰化市公所提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 112年1月12日
彰化市公所每年春節前夕發給滿70歲以上長者春節敬老禮金新台幣6000元，這項福利邁入第26年，今年共發給2萬7550人，部分長輩選擇領現金，市公所12日發出。（彰化市公所提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 112年1月12日
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（中央社記者蕭博陽彰化縣12日電）彰化市公所春節前夕發放6000元大紅包給70歲以上符合資格市民，其中約7成長輩選擇匯款，已於10日撥入帳戶，另有約3成長輩選擇領現金，市公所今天運來4887萬6000元現鈔發出。

照顧長輩並表達敬老之意，彰化市公所每年春節前夕發給滿70歲以上長者新台幣6000元春節敬老禮金，這項福利邁入第26年，今年共發給2萬7550人、金額合計1億6530萬元，部分長輩選擇領現金，市公所今天發出。

彰化市公所發布新聞稿表示，1萬9404名、約70.4%長輩選擇轉帳，共1億1642萬4000元，8146人、約29.6%選擇領現金，共計4887萬6000元，選擇轉帳者於10日匯入帳戶，選擇領現金者今天在光華里辦公處、彰山宮、延平里辦公處、南瑤里活動中心等處辦理發放作業。

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配合發放禮金「大工程」，運鈔車一早運來4887萬6000元現金到彰化市介壽生活藝文館，再由里幹事、志工、市公所員工共百人分工點鈔、裝入紅包袋，再請73名員警護送禮金到發放地點，市公所主任祕書許晉嘉也代表彰化市長林世賢前往關心長輩，祝福身體健康。

市公所表示，今年滿70歲、即民國42年前（含）在彰化市設戶籍6年以上（民國105年12月31日前設籍），且戶籍未再遷出者，每人可獲春節敬老禮金6000元及長壽麵線，讓長輩歡度農曆春節。（編輯：黃世雅）1120112

#彰化市公所
#許晉嘉
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