竹市多家托育中心退出準公托 家長抱怨負擔增加

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民進黨新竹市議員劉彥伶（前右）13日表示，近期接到家長陳情，指竹市許多為準公托的托嬰中心今年起退出「準公共化」行列，導致家長經濟負擔變重，但至今不見市府提出因應對策，呼籲市府應重視及解決問題。（劉彥伶提供）中央社記者魯鋼駿傳真 112年1月13日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市13日電）新竹市議員劉彥伶今天表示，近期接到家長陳情，指許多為準公托的托嬰中心今年起退出「準公共化」行列，導致家長原本可領的補助變少，甚至還要調高月費，增加不少負擔。

劉彥伶接受中央社記者電訪表示，日前她接到多名家長陳情，指有托嬰中心今年1月起不再續約「準公共化」，導致原本可補助每月新台幣8500元，變成只補助5000元，甚至有托嬰中心調漲月費3000元，等於每月要增加6500元托嬰費。

劉彥伶說，新竹市長高虹安選前提出「0-6歲市府養」政策，但至今家長不僅無法享受到相關福利，也不見市府對托育中心出現不續約潮提出因應對策，讓家長增加更多經濟負擔。

一名在新竹市經營托嬰中心業者接受中央社記者電話訪問表示，政府去年10月宣布準公共托嬰中心人員、準公共幼兒園教師等最低薪資基準要提高，但是由政府補貼或業者承擔，內容並不明確。

業者說，他經營的托嬰中心加入準公共化後，並未獲得政府的實質補助，加上近年物價攀升，成本壓力變很大，但政府又規定加入準公共化的單位不能增加收費，因此越來越多業者決定退出準公共化行列。

一名母親告訴中央社記者，政府的補助費用應是給家長，而非給托嬰中心或幼兒園，這樣小孩不論到公立、私立或準公托等機構托嬰時，都可享有相同補助，認為比較公平。

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新竹市政府社會處發新聞稿表示，市府與托嬰中心業者簽約模式為1年1簽，社會處積極努力與托嬰中心業者進行準公共化簽、續約事宜，但時逢中央推動托育人員薪資調升政策，托嬰中心業者尚有不確定政策方向的疑慮，因此有部分托嬰中心未完成準公共化簽約，截至目前新竹市準公共化業者比例約佔55.4%。

社會處表示，市府將持續與尚未加入準公共化托嬰中心業者溝通，提升加入意願，未來也配合中央推動政策，研擬規劃更友善的準公共化托嬰中心的加入條件，讓家長的托育需求和托嬰中心業者成本考量均能兼顧。（編輯：張銘坤）1120113