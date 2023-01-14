涉虛偽陪選 蔡燕明完成宣誓就任烏坵鄉長

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（中央社記者黃慧敏金門縣14日電）涉嫌虛偽陪選遭金門地檢署提起當選無效之訴的金門縣烏坵鄉鄉長當選人蔡燕明，已在昨天宣誓就職。金門地檢署表示，當選無效須二審定讞，可能耗時一年。

金門縣烏坵鄉第11屆鄉長宣誓就職典禮去年12月25日舉行，當時蔡燕明以身體不適為由未出席。金門縣政府民政處表示，蔡燕明必須在3個月內補辦宣誓；而蔡燕明未到職期間，由卸任鄉長蔡永富暫代。

蔡燕明已在昨天宣誓就職，民政處表示，原訂12日舉行，由縣府參議許正芳監誓，但因當天天候不佳，直升機無法起降，蔡燕明只得改搭交通船在昨天抵達烏坵，並於下午2時，在縣府臨時請來的地方人士監誓下，完成宣誓。

蔡燕明今天接受中央社記者訪問表示，農曆春節將到，蔡永富無法久待烏坵，鄉公所業務不能無人處理，正在熟悉業務中。

縣府民政處官員告訴中央社記者，蔡燕明曾來電詢問鄉公所相關業務，民政處認為，烏坵鄉行政大樓工程延宕多時，希望能夠優先處理。

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蔡燕明憂心無法當選，違反選罷法最低當選票數門檻相關規定，找來花蓮遊覽車司機陳宗龍虛偽陪選，金門地檢署在去年12月22日終結偵查，提起當選無效之訴。地檢署主任檢察官劉建志受訪表示，目前為止，法院尚未開庭審理，而當選無效必須二審定讞，估計需要耗時1年。

金門第6個鄉鎮的烏坵鄉，東距金門本島117公里，對外交通靠每個月2次往返烏坵和台中的交通船。（編輯：郭諭儒）1120114