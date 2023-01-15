天然氣發電廠引反彈 南市府籲業者加開說明會

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南15日電）九崴電力公司計畫在台南市安定區與安南區交接處的台糖土地興建天然氣發電廠，地方民眾組自救會反對，民進黨立委陳亭妃今天邀相關單位召開座談會，市府則呼籲業者加開說明會。

陳亭妃邀集經濟部能源局、環保署、台糖公司、台電公司等單位與地方議員、里長及社區民眾座談，自救會在會場四周掛上布條，表達反對設置發電廠訴求。

台史博社區居民自救會簡報指出，九崴南科天然氣發電廠預定設於國立台灣歷史博物館北邊台糖農場，廠址為台糖所有的特定專用區農牧用地，占地25.9公頃，預計分3期開發，民國115年商轉，環評第一次會議已於111年9月12日召開，未通過，委員會要求今年5月31日以前補件。

自救會指出，由於廠址緊鄰北台南都會生活圈，造成居民憂慮在空污、工安、排水、生態、文化遺址等方面都會帶來衝擊，影響10幾萬人健康及生活安全。

陳亭妃表示，此案設置前未召開地方說明會，相關單位就簽合作備忘錄，招標過程便宜行事衍生地方困擾、擔憂，希望這場座談會能讓主管單位正視地方民意，趕緊喊停，台糖的部份因土地由董事會協議出租，也呼籲台糖董事會在了解地方堅決反對的訴求後，應該到此為止。

陳亭妃指出，台南市政府的態度對此案最重要，若市府不給同意書就無法設置，且市府如果表達尊重民意的態度，相信環評也不可能順利通過。

與會的台糖公司及台電公司代表都在會中發言時表示，會將地方居民意見帶回進一步研議。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台南市政府經濟發展局下午發布新聞稿指出，台南地區每年用電量約250億度，其中至少70%仰賴其他縣市電廠供應，必需提高發電自主率，才能帶動產業健全發展。

台南市經發局指出，電業籌設計畫由市府核轉經濟部能源局審查，並需取得環評通過及地方主管機關同意函，市府尚未收到九崴申請計畫，無法針對計畫內容予以准駁，地方居民對九崴計畫內容有眾多疑慮，呼籲九崴公司加開說明會，加強與地方溝通，並尊重民眾意見，提出更良善對策。（編輯：黃世雅）1120115