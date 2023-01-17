日本立民黨拜會新竹市府 盼提升科技交流

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日本立憲民主黨副幹事長青山大人（左）17日率參、眾議員拜訪新竹市政府，由新竹市長高虹安（右）親自接待。中央社記者魯鋼駿攝 112年1月17日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市17日電）日本立憲民主黨副幹事長青山大人率參、眾議員今天拜訪新竹市政府時表示，他所屬的日本茨城縣與新竹市類似，是有許多高科技產業的城市，盼持續提升台日科技交流。

新竹市長高虹安上午接待日本立憲民主黨國會議員時表示，台灣跟日本交流頻繁，包括公部門、企業、民間團體都有許多來往，尤其是近年來兩國間的情誼越加深厚。

高虹安說，2021年日本參議院無異議通過支持台灣加入世界衛生組織（WHO）提案，以及2022年建立跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）時也考量台灣加入，她感謝日本積極支持台灣國際參與、提升能見度，盼未來能持續深化兩國情誼。

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青山大人表示，自己所屬的茨城縣與新竹市類似，是座有許多高科技產業的科城市，而台積電也到熊本縣設廠，可見台日科技交流非常重要，希望提升更多交流機會。

新竹市政府民政處提供新聞資料表示，日本是亞洲先進國家，也是台灣的親密夥伴，台灣與日本無論面臨何等嚴峻挑戰，都在最關鍵時刻相互扶持，未來新竹市將繼續深化台日在各領域實質友好交流。（編輯：方沛清）1120117