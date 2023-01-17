金門模範街大紅燈籠高高掛 濃濃年味登場

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（中央社記者黃慧敏金門縣17日電）農曆兔年將到，金門縣金城鎮模範街最近掛上成排的大紅燈籠，搭配應景的幾盞兔年燈飾，吸引往來遊客駐足拍照。金城鎮長李誠智今天歡迎民眾春節走趟模範街，感受熱鬧氣氛。

金城鎮公所發布新聞表示，去年模範街的雙龍巨型花燈深獲好評，今年的過年街景布置，經過與金門縣林務所研商後，結合模範街特色與傳統，以紅燈籠為老街換妝，增添年味也散播喜氣。

李誠智特別偕同妻子吳品珊以旗袍及長袍馬褂等復古造型入鏡，親自上陣推介。拍攝照片時，吸引不少遊客目光，並讚嘆穿上古裝在模範街拍美照，搭配燈籠真的好有氣氛。

金門文史工作者指出，模範街原為明末鄭成功訓練軍隊的內校場；1924年金門縣商會會長錫琪利用匯集的僑資興建一條融中西建建築特色並具日本大正風格的「模範街」，隨後並在街口設置了熱鬧的「巴剎」（市場）。1960年代前後，是模範街最風光的歲月。

鎮公所指出，模範街分「橫街」和「直街」兩部分，都用紅磚拱廊建造，採南洋引進的「五腳基」型式，街道兩旁都是二進店屋，第一進為洋樓，第二進為閩式建築，共有32棟；外觀整齊、古典雅致，格局排列整齊，拱圈更是優美的線條，成為來金旅遊的必訪景點。

除了模範街，幾步之外的邱良功節孝坊旁和後浦藝文特區街口也有紅燈籠的蹤影。李誠智表示，過年街景布置日夜皆美，歡迎大家一起來後浦小鎮感受「大紅燈籠高高掛」的創意燈景和年節氣氛。（編輯：黃世雅）1120117