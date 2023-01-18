嘉縣府400員工出動百輛車 為弱勢家庭送1500份年菜

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（中央社記者蔡智明嘉義縣18日電）嘉義縣政府連續11年召募縣府員工，在春節前夕擔任一日志工關懷弱勢，今天出動百輛車將慈善團體捐贈的1500份年菜及2包年節紅包送至縣內弱勢家庭手上，讓他們好過年。

嘉義縣年菜送暖活動今年邁入第11年，縣長翁章梁今天上午率領縣府400多名員工擔任一日志工，從縣府開車到各鄉鎮送年菜給弱勢家庭，縣議員林秀琴、姜梅紅、黃惠汝、江佩曄、黃啟豪等人，一同見證出發儀式。

社會局告訴中央社記者，今年由九華山地藏庵、新港奉天宮、朴子配天宮、阿里山茶葉生產合作社、民雄大士爺及嘉義市私立福添福社會福利慈善事業基金會共同捐助1500份愛心年菜及每戶新台幣800元年節紅包，嘉義市嘉邑行善團另外再提供每戶600元年節紅包。

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九華山地藏庵董事長黃俊森說，送年菜活動最難能可貴的地方在於11年來從未中斷，感謝翁章梁細心照顧鄉親，也希望活動能持續舉辦，讓弱勢家庭的人們每年都可感受社會溫暖。

翁章梁說，台灣是一個大家庭，需要彼此互相幫忙，11年來此項活動經費合計已超過2700萬元，感謝各捐贈單位熱心參與，帶給弱勢家庭希望及溫暖，也感謝縣府員工們用行動傳遞愛心。（編輯：陳仁華）1120118