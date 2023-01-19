大巨蛋建照變更設計 北市府核准通過

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（中央社記者劉建邦台北19日電）台北市建管處表示，大巨蛋案涉及建築物防火避難審查經中央核准，今天同意建照第4次變更設計，遠雄仍須依變更設計內容修正完成及經竣工勘驗，才會核發使用執照。

台北市政府建築管理工程處發布新聞資料指出，大巨蛋案自民國100年取得建造執照，歷經104年中旬，因79處未按圖施作，被勒令停工，且要求下降容納人數、增設安全梯、防火區劃、增加避難面積等。

建管處表示，針對大巨蛋案，北市府共完成7次都市設計審查、2次環差審查、2次防火避難性能審查及通過防火避難模擬，確保完工使用後的公共安全。

建管處指出，針對大巨蛋案建造執照第4次變更設計，涉及建物防火避難性能審查部分，內政部已在9日核准，經行政與書面審查等程序後，今天核准第4次同意變更。

建管處表示，雖核准大巨蛋建照第4次同意變更設計，但遠雄仍須依核准內容修正包含有關建築技術規則第97條安全梯問題等內容，且須按圖施工，及經派員現場勘驗後，確認圖說無誤，才會依規定核發使用執照，取得使照後，才能營運。

大巨蛋籌備處副執行長陳世浩11日接受媒體電訪時說，內政部9日發下大巨蛋的防火避難及排煙審查的正式認可函，遠雄可向北市府建管處申請建照第4次變更，後續工程希望在3個月內完工。

陳世浩指出，完工後市府接著進場勘驗、檢查消防設備等，大巨蛋才能申請使用執照及試營運，台北市長蔣萬安希望大巨蛋今年底啟用，這是現在努力的方向。（編輯：李亨山）1120119