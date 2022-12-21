蔣萬安盼大巨蛋1年內啟用 花敬群：要看燃煙測試結果

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台北市長當選人蔣萬安表示，大巨蛋1年內有機會啟用。內政部代理部長花敬群說，要看實際燃煙測試結果是否符合標準。圖為台北大巨蛋外觀。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳俊華台北21日電）台北市長當選人蔣萬安今天說，大巨蛋1年內有機會啟用。內政部代理部長花敬群說，要看實際燃煙測試結果是否符合標準；而針對台北市長柯文哲質疑「卡蛋」，花敬群說，沒任何惡意、一切照規定。

立法院內政委員會今天邀內政部代理部長花敬群列席，審查平均地權條例部分條文修正草案，並備詢。

蔣萬安今天率團隊聽取大巨蛋簡報後，蔣萬安辦公室指出，如果相關問題都克服，1年內應該有機會完工啟用。

國民黨立委李德維質詢時，關注大巨蛋還有哪些缺失。花敬群答詢時說，台北市政府要針對大巨蛋的實際燃煙測試真的去燒，看它燒出來的結果是否符合標準，符合標準的話，消防檢查就通過；不符標準的話，就要重新做必要調整。

李德維提到柯文哲一再指內政部「卡蛋」，花敬群表示，內政部是正派經營，包括內政部參事張溫德將任台北市政府副秘書長、國家住宅及都市更新中心董事王玉芬將擔任台北市都發局長，可以問他們這段時間內政部是以怎樣的態度處理大巨蛋。

花敬群說，內政部一切都禁得起考驗，沒有任何惡意、一切照規定；反而是過去台北市政府都發局可能對市長交辦事情有所猶豫，因而必須把鍋丟給中央，導致市長誤解，以為是內政部在「卡」，其實是於法不符，連台北市都發局都不能認同。

花敬群表示，內政部本來就都很理性溝通、專業對話。李德維說，大巨蛋已經拖11年，全台民眾都很期待，蔣萬安將就任台北市長，希望能攜手合作、趕快解決問題。（編輯：翟思嘉）1111221