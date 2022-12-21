蔣萬安：盡全力讓大巨蛋在一年內啟用

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國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇（前左2）21日上午由台北市長當選人蔣萬安（右2）陪同前往植福宮參拜，合影時眾人比出代表2號的勝利手勢為王鴻薇拉票。中央社記者裴禛攝 111年12月21日

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（中央社記者劉建邦台北21日電）台北市長當選人蔣萬安今天與王鴻薇赴植福宮參拜，蔣萬安表示，會盡全力讓大巨蛋在一年內啟用，這是對市民承諾，希望和市民在大巨蛋欣賞棒球賽，且需要與中央一起努力。

國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇上午赴中山區植福宮參拜，蔣萬安和當地選區北市議員等人陪同，蔣萬安接受聯訪被問及關於昨天前往台北市政府聽取有關大巨蛋簡報後的狀況。

蔣萬安表示，大巨蛋是一大挑戰，更需要中央和地方一起合作，北市府在昨天會議說明大巨蛋現在狀況與未來營運要件及契約等內容，自己團隊後續會全力兌現給市民的承諾，期待一年內和市民在大巨蛋一同欣賞棒球賽事，會朝此目標全力以赴。

媒體詢問，針對任用準台北市文化局長蔡詩萍引發深藍不滿？蔣萬安說，蔡詩萍的學養兼備，了解台北市文化發展脈絡，且不管是文學作品和籌備文化活動都非常有經驗，相信蔡詩萍未來會以市政成績向外界展現專業和能力。

至於路權團體先前提出希望忠孝西路全時段開放機車通行，蔣萬安指出，忠孝西路開放機車通行，確實有正反聲音，已交代新任交通局長，要求這項措施實施一段時間後，蒐集相關數據及意見，並邀集專家學者等人討論，做出相關評估檢討，會以確保安全為前提，思考後續作法。

媒體詢問，蔣萬安的競總總幹事立委林奕華日前曾洽詢北市府相關人事案，是否將接副市長？蔣萬安表示，對於相關北市府人事安排，會持續廣徵各界推薦人選進行詢問，人事安排會在適當時間對外報告。

王鴻薇接受聯訪時，被問及關於民進黨台北市第3選區立委補選候選人吳怡農提出消防人力政見的看法。王鴻薇說，贊成提高消防員待遇，像她過去在台北市議會時，也跟同黨籍議員提案及連署，要求提高，並得到北市府同意，且北市府已找好財源經費，但後續卻卡在中央，讓中央盡快通過相關內容，這才是努力方向。

媒體詢問，關於綠營提出排黑條款修法，增訂選舉公報登載前科卻刪除學歷等字詞。王鴻薇表示，刪除學歷是笑話，選舉公報是要提供更多資訊給選民參考，卻因出現少數有假學歷的政治人物出包，就要刪除學歷，這是把選民當塑膠嗎？綠營應要檢討自省，不是用這樣方式羞辱選民。（編輯：張銘坤）1111221

國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇（右3）21日上午由台北市長當選人蔣萬安（右2）陪同，前往植福宮參拜。中央社記者裴禛攝 111年12月21日