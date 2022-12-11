議員揭大巨蛋公安隱憂 北市府：公安優先嚴審

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（中央社記者黃麗芸、陳昱婷台北11日電）民進黨台北市議員吳沛憶指出，大巨蛋人流控管與疏散演練計畫尚未完備，呼籲蔣市府應嚴審；台北大巨蛋籌備處副執行長陳世浩今天說，必定以公安優先進行嚴格審查。

吳沛憶透過新聞稿表示，大巨蛋於11月核定投資執行計畫書並簽訂契約變更，但包括人流控管計畫與疏散演練計畫目前都僅有簡略內容，且依先前都委會決議，大巨蛋逃生人潮卡關問題須透過疏散計畫解決，因此大巨蛋的安全規畫可說尚未完備。

她呼籲，台北市長當選人蔣萬安執政時須嚴加審核，並比照現行作法上網公開。

吳沛憶提到，韓國首爾梨泰院10月底發生踩踏意外後，北市府曾於10月30日稱已要求遠雄「檢討精進大巨蛋疏散規劃，並確實執行5萬9833人容留人數上限」，但經檢視其投資執行計畫書尚無細部內容，要到營運前才會提出。

由於大巨蛋園區是以5萬9833人的容留人數作為防災模擬基準，吳沛憶認為，必須嚴格進行人流管控，不超過容留上限，才能確保逃生避難規劃能夠執行，但園區內有好幾棟建物，各建物又有多個出入口，如何進行人流控管仍看不到規劃。

同時，依據第538次都審會資料，即便以最佳狀況情境進行災害模擬，仍會發生壅塞，當時都委會就決議須「加強室內及戶外避難引導措施、且針對節點提出避難演輛和強化管理機制」，但相關規劃也未完成，令人憂慮在資訊不足情況下，是否會因壅塞造成逃生不及甚至踩踏意外。

吳沛憶說，遠雄的人流管控與疏散演練計畫將再送北市府審核，屆時應為蔣萬安上任後，呼籲蔣市府須嚴格審核人流及疏散計畫並比照現行作法公開上網，且不能排除重新進行災害模擬，以保障啟用後的安全。

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台北大巨蛋籌備處副執行長陳世浩今天接受媒體電訪表示，大巨蛋整體園區同一時段容留人數上限為5萬9833人，將在營運後，遠雄在各個主要出入口會設置人流計數器，並開設管制中心統一彙整人數，確實執行嚴格管控。

陳世浩說，雖然目前並無重做相關電腦模擬的規畫，但將持續蔣萬安以公安為優先的要求，未來一定會針對人流管制、疏散演練計畫進行嚴格審查，後續大巨蛋舉辦活動也須依據大型群聚活動安全管理方案另外送審。（編輯：張銘坤）1111211