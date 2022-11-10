內政部：梨泰院殷鑑不遠 大巨蛋應慎重模擬排煙

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（中央社記者陳俊華台北10日電）媒體報導，北市府拿不到大巨蛋防火避難性能審定認可函，明年1月完工恐破局。內政部今天說，梨泰院踩踏事件殷鑑不遠，北市府應慎重模擬排煙與逃生測試，才是攸關生命安全的重中之重。

壹蘋新聞網今天報導，柯市府日前宣布，大巨蛋免設排煙設備、防火避難性能審查都已通過，樂觀預估明年1月完工。2日北市府接獲內政部排煙設備認可函，但去年已審查過關的防火避難性能認可函仍卡住，最後的3%工程遠雄就沒法動工，質疑中央為了選舉繼續「卡蛋」。

內政部透過新聞稿表示，內政部消防署在111年11月2日函發免設排煙設備審核認可通知書後，遠雄公司在11月4日函此補充資料，供防火避難性能評定審視，台灣建築中心正核對這次免設排煙設備的圖說與原評定驗證的差異，並與遠雄公司確認。

內政部說，資料齊全後就會召開委員會議，進行審查確認，並完成評定書，遠雄公司即可到內政部申請防火避難性能認可書，後續申請變更設計。

內政部表示，每道流程都會嚴格把關，以民眾安全為依歸，無須為趕進度而放鬆。韓國梨泰院踩踏事件殷鑑不遠，北市府應慎重模擬排煙與逃生測試，避免憾事發生。

針對媒體報導稱「卡蛋」，內政部表示要嚴正澄清，這些子虛烏有的指控，似乎是要給作業單位額外的壓力，其實中央、地方各有審查權責，無須推諉。

內政部說，台北市政府目前最需要重視的，是未來在現地的排煙試驗，那才是攸關民眾生命安全的重中之重，希望北市府為了公共安全認真執行，中央也會持續關注，歡迎全民一起監督。（編輯：翟思嘉）1111110