連假走春 侯友宜：新北交通戰情中心掌握人潮交控

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春節連假即將展開，新北市長侯友宜（前左）19日到板橋車站視察春節返鄉交通疏運情形，並聽取交通局交通安全科長林碧芬（右）簡報說明。中央社記者高華謙攝 112年1月19日

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（中央社記者高華謙新北19日電）春節連假將至，新北市長侯友宜今天到板橋車站視察春節返鄉交通疏運情形時說，新北交通戰情室會事先掌控人潮擁擠地點，規劃增加公車班次、調整適當警力，讓民眾平安出遊。

侯友宜今天傍晚到板橋車站視察春節返鄉交通疏運情形，慰勞台鐵、高鐵和警察駐在所輪值人員，並準備660個兔年福袋發送給返鄉過年的市民。

侯友宜說，春節10天假期，很多民眾會出遊，新北交通戰情中心會事先掌控新北各景點人潮擁擠地點，規劃增加公車與火車等大眾運輸工具班次，也會調整適當警力，事先部署，讓民眾出遊平安。

新北交通局表示，新北市交控中心也會全天候監控路況，行經觀光旅遊景點的公車也將視人潮機動增班；開車民眾出門前可利用「新北即時交通資訊網」查詢國道、市區道路及觀光景點的即時交通路況。

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新北交通局交通安全科長林碧芬說，22日（初一）到24日（初三）每天凌晨5時到中午12時， 國5石碇、坪林南下入口匝道封閉管制，石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口，建議開車民眾改走106乙線和台9線北宜公路。

新北市政府交通局說，高鐵在18日到30日的春節疏運共加開454班次列車，包括南下193班及北上261班，如果加上原本班次，春節疏運共提供2269班次列車；台鐵也加開499列次，比去年春節疏運增加約45萬座位，創新高紀錄。（編輯：屈享平）1120119