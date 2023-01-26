土庫青農打造老牛安養中心 推動生命教育

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（中央社記者姜宜菁雲林縣26日電）雲林縣青農林家良因朋友一通電話，踏入老牛安養世界，他以人道方式善待退役的老牛，到校園講解牛耕文化，推動生命教育，去年成立「水牛安養中心」，發願照顧老水牛到善終。

林家良7歲起就跟著父親到田間學習種田，因求學讀書，長期在外地工作，漸漸脫離農耕，然而在民國103年因景氣不佳，他又回到雲林縣土庫鎮務農。

林家良發現，種植水稻從插秧到收割，只要打4通電話找代工就行，但他選擇親力親為，創立「回鄉米」品牌，自行在網路或到台北希望廣場、小農市集銷售。

他原以為只會當農夫一輩子，沒想到民國107年朋友一通電話，讓他加入解救退役老牛的生活。林家良說，牛耕逐漸被機械化取代，退役的老牛可能會被送進屠宰場，但他覺得老牛對農業貢獻一輩子，應有個舒適的地點安養，雲林縣是農業大縣，應該要有「水牛安養中心」，發願照顧老水牛到善終。

林家良共收養4頭老水牛，但有2頭已經過世，目前還剩下水牛「安心」及「阿樂」。為推動生命教育，林家良也跟學校合作，向學生講解牛耕文化。

老水牛踏入安養中心第一步，拆下鼻環，自在地在園區內走動，還有個水池泡澡。嘉義大學獸醫不時前來幫忙看診，檢視健康，原飼主也可以隨時來探視。

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水牛1個月飼料費用約需新台幣3000元，所有費用都是林家良販售「回鄉米」的收入籌措，還有種植牧草，鄰居及親友也會幫忙撿甘蔗葉餵食。

水牛安養中心成立後，週末假日吸引許多人前來觀看；林家良規劃農曆過年時會準備有關牛的吉祥話「摸牛嘴，大富貴」、「摸牛角，事業穩當當」活動，還有牧草餵食，讓民眾與牛近距離互動，同時認識牛對農業的貢獻。（編輯：郭諭儒）1120126