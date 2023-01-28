高雄蛋黃區首件社宅招租 苓雅凱旋青樹2/7受理申請

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高雄苓雅凱旋青樹社會住宅北臨鐵路地下化綠園道、南臨凱旋一路，距離台鐵民族站僅300公尺，位於高雄市蛋黃區，市府表示，預定2月7日起至3月1日受理租屋申請；若登記申請的人數超過招租戶數，將以抽籤方式決定入住對象。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 112年1月28日

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（中央社記者曾以寧高雄28日電）高雄市苓雅凱旋青樹社會住宅共有245戶，鄰近台鐵民族站、南臨凱旋一路，交通與生活機能便利，為高雄市蛋黃區首件公告招租的社宅，將於2月7日至3月1日受理申請。

高雄市政府今天透過新聞稿表示，苓雅凱旋青樹社會住宅北臨鐵路地下化綠園道、南臨凱旋一路，距離台鐵民族站僅300公尺，位於高雄市蛋黃區。預定於2月7日至3月1日受理申請，若有租屋需求並符合所得及財產標準的民眾，可上「高雄市社會住宅網」查詢、提出申請；若登記申請的人數超過招租戶數，將以抽籤方式決定入住對象。

高市府指出，為讓高雄市民有更好的居住品質、保障租屋族群居住權、並減輕年輕人成家立業的壓力，自市長陳其邁2020年上任以來，高雄市興辦社宅總目標逐步調升為1萬5000戶，並採取社宅、租金補貼、包租代管等多元住宅政策，多管齊下盼照顧好青年及弱勢居住者的權益。

其中，高雄社宅政策，更結合公共運輸場站及周邊地區開發，讓青年、弱勢及產業就業人口，可就近享有便捷優質的居住環境，也提供周邊社區托育、長照等公益服務設施，強化社區生活機能，也滿足社宅住戶及當地社區里鄰的服務需求。

高雄市政府都發局長吳文彥說，為響應中央政府社宅政策，副市長林欽榮率市府團隊建立「高雄市社會住宅推動平台會議」協調討論機制，至今年1月止，中央住都中心與市府定期召開至少13場次協調會議，2年來與國家住都中心合作共決標19處8710戶、14處動土興建7009戶。

吳文彥指出，市府自行規畫興建社宅的地點中，不乏市區精華地段，如捷運南岡山站週邊的岡山社宅、中都重畫區的新都社宅、緊鄰捷運大寮站的大寮社宅及亞灣社宅等；市府著眼於配合公共運輸TOD及周邊開發計畫，將城市最佳地點與社宅結合，鼓勵青年安心成家。（編輯：黃世雅）1120128