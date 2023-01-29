紐約時報旗下雜誌專文介紹台南：文化悠遠、生活步調緩慢迷人

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國際知名媒體集團紐約時報旗下的紐約時報風尚雜誌（The New York Times Style Magazine），27日出刊的電子報刊出介紹台南的專文。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年1月29日

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（中央社記者楊思瑞台南29日電）台南以悠久城市文化歷史及美食聞名，國際知名媒體集團紐約時報旗下的紐約時報風尚雜誌在27日出刊的電子報刊出一篇介紹台南的專文，從時尚觀點出發，帶領讀者探索台南。

台南市政府今天發布新聞稿指出，紐約時報風尚雜誌（The New York Times Style Magazine）27日出刊的電子報刊出一篇介紹台南的專文，標題為「主廚與酒保替台灣最古老城市注入新生命：烤牛舌和黑芝麻咖啡馬丁尼在台南等著你」。

台南市政府指出，文中首先介紹位在台灣西南海岸的台南，是台灣最古老城市與先前首都，可從市區現存建築追溯到這座城市悠遠的文化共融歷史，而過往的遺跡在台南隨處可見，街頭小吃跟餐廳更讓台南成為台灣美食中心。

文中指出，安平古堡、孔廟，還有鄰近沿襲日治風格建築的百貨公司和博物館，吸引許多人從台北搭乘高鐵南下，旅人湧入已有幾十年歷史的市場，排隊品嚐擔仔麵與虱目魚丸湯。

文中並提到台南近年有許多更讓人想探索的元素出現，包括蜿蜒巷弄內藝品工坊、精品店還有酒吧等，吸引許多人從海內外移居台南，享受緩慢步調的生活，報導中特別推薦的景點包括友愛街旅館、毛屋、十平、吃麵吧、嚥．台南、台南市立美術館、林百貨、小島ISLET、振發茶行等。

台南市長黃偉哲透過新聞稿表示，感謝紐約時報風尚雜誌慧眼選擇報導台南，台南的風貌不只有古老，透過台南人的開放心胸，與時俱進添加許多創新元素，新跟舊的巧妙融合，交織出富有生活感的獨特美學，歡迎外國民眾能到台南享受既時尚又放鬆的深度旅行，也盼每一個旅人都能與台南有段美好邂逅。（編輯：李錫璋）1120129

圖為安平古堡園區內的國定古蹟熱蘭遮城城垣暨城內建築遺構。（台南市文資處提供）