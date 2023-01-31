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林右昌任內政部長 謝國樑盼提供方向讓基隆升格

2023/1/31 15:54
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（中央社記者王朝鈺基隆31日電）前基隆市長林右昌今天接任內政部長，基隆市長謝國樑說，林右昌可以幫基隆市協助提供方向，讓基隆市升格為直轄市。

林右昌今天凌晨在臉書（Facebook）發出千字文，提到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間台灣總體經濟表現亮眼，但中小、微型企業損失慘重，也讓貧富差距變大、社會相對剝奪感變大，他認為這才是民進黨去年底敗選，最重要的政經與社會因素。

對此，謝國樑今天在市政會議後記者會，接受媒體聯訪表示，林右昌當然是有感而發，不然不會在這麼晚發出這麼多內容與大家分享。民進黨在基隆市長選舉敗選，也與林右昌沒有直接關係，林右昌對於民眾的關心和關懷都是很正面。

謝國樑表示，他在基隆市長選舉當選市長，雖然與林右昌分屬不同政黨，但這段期間，他抱持向林右昌學習態度，希望在市政能更快上軌、更熟悉業務，作為主要與林右昌互動主軸。

謝國樑說，相信林右昌擔任內政部長後，無論在工作、視野或業務範圍都會不一樣，有一點可以確定的是，林右昌可以幫基隆市協助提供方向，讓基隆市升格為直轄市。

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謝國樑表示，林右昌和林智堅先前分別擔任2任基隆市長和新竹市長，都在第2任市長後期提出升格為直轄市方案，他覺得，如果只有1年、2年時間，恐怕無法有效完成升格計畫，他希望能早點與內政部、行政院討論，如何讓基隆市升格為直轄市，讓基隆市擁有直轄市的待遇。

謝國樑說，林右昌憂國憂民，對於民進黨勝選、敗選有一定的看法，朝野尤其在基隆市還有許多合作空間，如何讓他與林右昌合作，讓基隆市得到更好待遇，這是政黨合作指標案例，他希望能促成。（編輯：張銘坤）1120131

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