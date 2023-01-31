朴子配天宮御賜燈花展 色彩繽紛目不暇給

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（中央社記者蔡智明嘉義縣31日電）嘉義縣朴子配天宮元宵節「御賜燈花」展，即日起在廟前廣場與光復路上展出，色彩繽紛、目不暇給，元宵節當天將舉辦元宵晚會、踩街嘉年華，邀民眾歡度元宵。

朴子配天宮今天告訴中央社記者，配天宮元宵節「御賜燈花」展，從除夕開始展出至正月底（1月21日至2月19日），裝置藝術色彩繽紛、目不暇給，過年時吸引很多人來遊賞。

燈花裝置藝術從廟前廣場延伸至光復路，總長數百公尺，充滿藝術氣息。配天宮表示，再過幾天就是元宵節，當天（2月5日）將舉辦平安福圓、燈花媽踩街嘉年華及元宵晚會，有吃又有得拿，摸彩獎品豐富，歡迎民眾扶老攜幼參與。

據廟方史料記載，清嘉慶皇帝都會邀請水師提督王得祿及其兄嫂到北京紫禁城觀賞燈花，後來因王得祿兄嫂年邁，無法遠程奔波，經王得祿請示後，皇帝敕賜在提督府內結燈花，即為「御賜燈花」由來。

王得祿兄嫂擔心「御賜燈花」無法代代相傳，於是自請將元宵節「賞燈花」活動移至朴子配天宮，讓平民百姓亦能觀賞，並且獲嘉慶皇帝允許，從此配天宮比照皇宮辦理燈花展，習俗延續至今已有200多年。（編輯：郭諭儒）1120131