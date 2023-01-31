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基隆升格民調 新北：北北基是共同生活圈

2023/1/31 18:00（1/31 18:11 更新）
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新北市長侯友宜（前中）31日受訪表示，基隆跟新北、台北，都是一個共同生活圈，尤其基隆和東北角緊密連結在一起，北北基是共同生活圈，也是大台北的生活圈，盼大家一起攜手合作，讓大台北生活圈未來更好。中央社記者王鴻國攝 112年1月31日
新北市長侯友宜（前中）31日受訪表示，基隆跟新北、台北，都是一個共同生活圈，尤其基隆和東北角緊密連結在一起，北北基是共同生活圈，也是大台北的生活圈，盼大家一起攜手合作，讓大台北生活圈未來更好。中央社記者王鴻國攝 112年1月31日
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（中央社記者王鴻國新北31日電）新北市長侯友宜今天針對基隆市升格直轄市民調的議題表示，基隆跟新北、台北，都是一個共同的生活圈，北北基一定以共好的方向，共同攜手往前邁進。

基隆市政府今天公布市民對基隆市升格為直轄市意願民調，54.9%市民支持基隆市升格為直轄市；26.5%接受民調訪問市民認為應該「北北基合併為新的直轄市」。

侯友宜今天下午視察泰山區清潔隊並慰勞隊員們春節執勤辛勞，他接受媒體聯訪時表示，春節連續假期垃圾量是往年的1.9倍，因此，過年後來跟清潔人員說一聲謝謝，並盼一起努力讓環境清潔越來越好。

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媒體詢及對基隆市升格直轄市民調的看法，他表示，基隆跟新北、台北，都是一個共同的生活圈，尤其基隆和東北角緊密連結在一起，北北基是共同生活圈，也是大台北的生活圈，大家一起攜手合作，讓大台北生活圈未來會更好。

媒體追問侯友宜是否同意北北基合併？侯友宜表示，北北基一定以共好的方向，共同攜手往前邁進，讓北北基生活圈未來會更緊密、會更好。（編輯：張銘坤）1120131

#侯友宜
#北北基
#基隆市
侯友宜
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