屏東燈節光光兔提燈超夯 縣府加碼2日起限量發送

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屏東燈節推出的「光光兔」小提燈超夯，首波發送吸引許多民眾排隊領取，雖發送已結束但詢問度仍高，縣府趕在元宵節前夕再加碼，2日起分別在指定地點限量發送。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 112年2月1日

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（中央社記者李卉婷屏東縣1日電）屏東燈節推出的「光光兔」小提燈雖發送已結束但詢問度仍高，縣府趕在元宵節前夕再加碼，2日起分別在指定地點限量發送。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，加碼的「光光兔」小提燈，在2日至3日上午9時起，在屏東及潮州火車站發放，每天限量400份；恆春轉運站、東港社會福利服務中心，每天限量300份。

另外，4日至5日上午9時，在勝利星村將軍之屋，每天限量400份；晚間6時，在萬年溪燈區復興公園服務台、縣民公園地坑旁服務台發放提燈，每天限量700份。

縣府指出，2023屏東燈節專屬的「光光兔」小提燈顛覆過往的摺紙樣式，改以PVC充氣玩偶製作，搭配七彩LED燈泡及掛繩，白白胖胖模樣，吸引民眾特地前來排隊卡位，首波發送限量2500份，排隊人潮綿延數百公尺。

縣府提及，隨後在屏東各旅遊中心、東港社會福利服務中心開始發送，一度讓辦公室電話接不停，不少民眾來電詢問要如何獲得提燈，為讓大家都能拿到超可愛的提燈，緊急在農曆年前下訂增加提燈數量並在逐一手工包裝，就是希望能讓尚未領取到提燈的民眾都能拿到。（編輯：黃世雅）1120201