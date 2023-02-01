廢棄蚵殼再利用 元宵節蚵殼珊瑚龜另類文創

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水產試驗所澎湖海洋生物研究中心指出，為解決澎湖廢棄的牡蠣殼等問題，首度與育成中心的博藤生技公司合作，發展多元牡蠣殼利用方法，開發出蚵殼珊瑚龜等文創作品。（水產試驗所澎湖海洋生物研究中心提供）中央社 112年2月1日

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（中央社澎湖縣1日電）農業委員會水產試驗所澎湖海洋生物研究中心今天發表蚵殼珊瑚龜與硓古石壁磚，成為元宵節乞龜習俗中最另類的文創作品，同時可解決牡蠣殼廢棄問題。

水試所澎湖海洋生物研究中心發布新聞指出，為解決澎湖廢棄的牡蠣殼等問題，首度與育成中心的博藤生技公司合作，採用循環經濟的模式，導入鹼激發技術，發展多元牡蠣殼利用方法，以矽膠灌模或發泡等方式，開發蚵殼珊瑚龜與硓古石壁磚等文創作品。

澎湖中心主任謝恆毅表示，澎湖一年所產生的牡蠣殼數量約在3000噸左右，因缺乏在地處理的方式，大都廢棄導致堆置產生環境問題，中心近年來除部分作為水產養殖底質材料與水下復育應用等研究外，今年配合澎湖赤崁文衡聖帝殿元宵節活動，由育成中心博藤公司結合藝術家的巧思，將珊瑚和海龜意象結合，創造出蚵殼珊瑚龜，硓古石壁磚則應用在廟宇建築外牆上，希望能讓「蚵殼」的再生設計，達到廢棄蚵殼減量目標。

謝恆毅表示，依漁業署漁業年報統計資料，澎湖養殖牡蠣淨肉平均年產量約為1200公噸，牡蠣產量佔澎湖漁業產量19.57%，為澎湖最重要的漁業產出，其中7成銷售至台灣，3成在澎湖當地觀光產業與居民生活利用，每年產生蚵殼2000至3000公噸，形成廢棄物堆積問題，未來有多元的文創運用，達到在地循環的永續目標。（編輯：黃世雅）1120201

水產試驗所澎湖海洋生物研究中心與育成中心的博藤生技公司合作，發揮巧思開發硓古石壁磚，應用在廟宇建築外牆上，希望藉由「蚵殼」的再生設計解決牡蠣殼廢棄問題。（水產試驗所澎湖海洋生物研究中心提供）中央社 112年2月1日