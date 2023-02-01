嘉縣科技運動館啟用 民眾可體驗智慧運動器材

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嘉義縣立田徑場內全新建置科技運動館，提供多樣智慧科技運動器材，1日由縣長翁章梁（右3）等人進行啟用儀式。中央社記者黃國芳攝 112年2月1日

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（中央社記者黃國芳嘉義縣1日電）嘉義縣立田徑場內全新建置的科技運動館今天啟用，館內提供多樣智慧科技運動器材，環境舒適、老少皆宜，即日起民眾可到場體驗。

嘉義縣科技運動館啟動儀式上，參與啟用的縣長翁章梁等人共同熱身，搖擺身軀活動筋骨，大聲吶喊出運動的青春活力，隨後在中正大學運動競技學系教授廖俊儒帶領下體驗館內器材，在掃描QR code啟動智慧科技裝置後，將協助使用者詳細記錄運動數據，包括反應時間、肌肉出力的公斤數等。

嘉義縣政府表示，教育部體育署支持核定總經費新台幣400萬做為科技運動館建置，為科技與運動結合的新型態運動場域，首次導入包含燈光反應訓練系統、智慧飛鏢機、高爾夫體感遊戲以及智慧商用跑步機、智慧等速肌力訓練機等，透過寓教於樂過程，讓鄉親能夠充分體驗運動與遊玩的樂趣。

翁章梁致詞表示，平時前往運動館運動已成為很多民眾生活習慣，健康應該由自己負責，而非交給醫師，尤其透過科技運動產品，更能輕易掌握健康密碼，每天不斷精進，有一天會發現反應力、肌力都大幅增加，身體協調性也更好，樂趣健康兼顧的科技運動，相信對健康更有助益。

廖俊儒指出，科技運動館可以讓鄉親感受不同以往的運動方式，智慧器材建置將可蒐集民眾運動的數據，對於地方政府日後的數據治理有更詳細的參考依據，未來將繼續協助嘉義縣政府爭取中央不同級別的計畫協助，讓運動館設備更加完整。（編輯：黃世雅）1120201