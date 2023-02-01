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金門元宵回歸後浦 熱氣球主燈帶領航向新旅程

2023/2/1 16:09（2/1 16:16 更新）
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2023金門元宵燈節3日將在金城鎮後浦老街舉辦，文化局1日表示，7公尺高熱氣球主燈上的球體燈片，是由金門美景影像組合而成，寓意帶領民眾航向新旅程。（金門縣文化局提供）中央社記者黃慧敏傳真 112年2月1日
2023金門元宵燈節3日將在金城鎮後浦老街舉辦，文化局1日表示，7公尺高熱氣球主燈上的球體燈片，是由金門美景影像組合而成，寓意帶領民眾航向新旅程。（金門縣文化局提供）中央社記者黃慧敏傳真 112年2月1日
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（中央社記者黃慧敏金門縣1日電）2023金門元宵燈節3日至12日回歸金城鎮後浦老街舉辦，金門縣文化局表示，高達7公尺的熱氣球主燈，球體燈片以金門美景照片組合而成，有創意又吸睛，帶領民眾航向新旅程。

過去幾年金門元宵移師瓊林等處辦理，金門縣文化局今天發布新聞稿表示，自去年底耶誕節開始，文化局就陸續在金城城區布置燈光藝術，引領節慶氛圍，迎接今年元宵重返後浦老街。

文化局表示，今年為兔年，新的一年希望大家都能大展鴻「兔」，以高達7公尺的熱氣球作為主燈，特別的是，球體燈片是向民眾徵件而來的金門美景照片，寓意著帶領民眾起飛航向新旅程，乘風追逐的同時又能飽覽金門美景。

除了主燈，在總兵署還可欣賞由國寶級燈藝師陳祖榮所製作的「麒麟獻瑞」傳統花燈，及「幸福起點」可愛玉兔群；浯江書院內更有繽紛多彩的「乞龜」燈組，民權路安全島上、邱良功古厝前也有多組燈飾，串連點亮後浦街道。

文化局表示，5日元宵節當晚6時20分起，將在總兵署前廣場發送青春活力、閃亮兔耳朵髮箍，數量有限，送完為止。在7時舉行的點燈儀式是活動高潮，邀請民眾一起來鬧元宵。

另外，文化局表示，歷屆金門書展主辦方海峽出版發行集團主動贊助此次元宵燈節，特別在4日、5日上午9時至下午9時在浯江書院，舉辦「書香兩岸迎新春」活動，5日下午2時、3時並有舉行2場兒童「剪唐詩」活動，邀請已在「藝起金門」臉書粉絲頁報名的小朋友，從剪紙活動中認識唐詩文化意象。（編輯：郭諭儒）1120201

2023金門元宵燈節3日起將在金城鎮熱鬧登場，除有熱氣球主燈，還有可愛玉兔群等多樣燈飾陪伴民眾迎接元宵佳節。（金門縣文化局提供）中央社記者黃慧敏傳真 112年2月1日
2023金門元宵燈節3日起將在金城鎮熱鬧登場，除有熱氣球主燈，還有可愛玉兔群等多樣燈飾陪伴民眾迎接元宵佳節。（金門縣文化局提供）中央社記者黃慧敏傳真 112年2月1日
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