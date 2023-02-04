台中高接梨寒害損失嚴重 楊瓊瓔會勘爭取補助

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（中央社記者趙麗妍台中4日電）1月下旬寒流低溫，造成台中市高接梨穗花序萎凋、著花及著果率不良，農民必須重覆嫁接梨穗，增加成本。后里受災面積逾40公頃，災損達35%，立委楊瓊瓔會勘設法降低農民損失。

1月下旬寒流挾帶低溫影響，台中市高接梨受到寒害損失嚴重，國民黨籍立委楊瓊瓔今天邀集相關單位，前進后里梨園現場勘查災損狀況，台中市議員陳本添、邱愛珊出席。

后里果樹產銷班第一班農民林文湖表示，種植高接梨近30年來，首次遇上霸王級寒流連續報到，他採用技術高的石臘膜帶嫁接方式，梨穗存活率還是很低，損失慘重。

本身也是果農的廣福里里長郭明洲說，栽種的「翻刀」（嫁接）高接梨園，寒害因素存活率低，整片果園僅見零星花開及梨果，必須趕快進行第2次嫁接，一分地就要再增加梨穗新台幣2萬元，是歷年來最慘重的一次。

農委會副主委陳駿季指出，后里地區受損率已達35%以上，符合現金救助規定，請台中市農業局將近日會勘東勢、新社、石岡、和平等地區資料盡速彙整送農糧署，全市皆可申請高接梨穗天然災害現金救助，讓農民儘快復耕，依規定每公頃6萬2000元核發。

而台中市農業局簡任技正林春良也表示，市府另補助復耕資材每公頃1萬元，以減少農民損失。

楊瓊瓔說，每次下鄉勘查農作災損，都能感受到農民的辛苦，像是柑橘、水梨寒害落果等，農民爭取到的補助金額與實際付出成本落差很大，希望相關單位盡力協助，讓農民及早領到補助款項，減少損失。（編輯：謝雅竹）1120204