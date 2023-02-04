新北2023技職教育代表字 「昂」獲選喻闊步學習

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2023技職教育年度代表字大選活動結果4日揭曉，由新北市福營國中理化老師李宥霖（前）推薦的「昂」字獲選。中央社記者黃旭昇新北市攝 112年2月4日

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（中央社記者黃旭昇新北4日電）新北2023技職教育年度代表字今天出爐，李宥霖推薦的「昂」字獲選；教育局長張明文表示，「昂」代表對技職教育昂首闊步的祝福與期待，凸顯技職教育的重要，更盼望家長重視。

新北市政府教育局舉辦2023技職教育年度代表字票選，今天公布票選結果，局長張明文出席頒贈感謝狀與抽獎時表示，一般教育與技職教育是兩條高速公路，希望家長讓孩子找到自己的興趣，有專業的兩把刷子，就可抬頭挺胸更有自信，鎖定目標往前發展。

張明文說，孩子放對位置就是天才，希望學生都能適性發展，只要選所愛、好好讀就會有前途。長時間努力，終身學習就會達到自己的方向與目標；就算沒有搭乘直達車，坐區間車也會達到終點，找到未來的春天。

教育局說，技職教育代表字海選活動，經半年的網路集字、票選，共選出150組代表字，經專家、學者會議討論遴選出10組代表字，開放給全國民眾網路票選，以「昂（Raise）」獲得千票勝出。

推薦「昂」字的福營國中理化老師李宥霖表示，感受推動技職教育的重要性，「昂」的字形象徵眾人合力卯起來戮力推動技職教育，字義上期許技職教育發展如同太陽升起般蓬勃，學子在技職學習路都能昂首闊步，神采奕奕。

教育局說，第2至第10名的代表字包括：才（Talent）、拓（Develop）、卓（Excellence）、巧（Skillful）、菁（Elite）、亮（Spotlight）、跨（Cross）、行（Action）、敏（Agility），都賦予技職教育深厚的意涵。

市府邀請國立台灣師範大學技術職業教育研究中心合作規劃活動，台師大工業教育學系主任宋修德說，向全國民眾募集推薦字，藉由全民的創意發想，盼望藉此讓外界更認識技職教育，家長更重視技職教育，成就每個孩子。（編輯：李錫璋）1020204

2023第一屆技職教育年度代表字大選結果4日出爐，新北市福營國中理化老師李宥霖（右2）推薦的「昂」字獲選，他開心接受新北市教育局長張明文（左2）頒獎。中央社記者黃旭昇新北市攝 112年2月4日