中台灣元宵燈會開幕 鄭文燦盧秀燕點燈

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（中央社記者郝雪卿台中4日電）2023中台灣元宵燈會今晚開幕，行政院副院長鄭文燦應邀出席，台中市長盧秀燕感謝鄭文燦將入閣後首次下鄉獻給台中市，鄭文燦則說，台中值得給第一次。

台中市政府主辦的2023中台灣元宵燈會，今晚在中央公園登場，開幕晚會邀請「朱宗慶打擊樂團2」熱力開場，人氣歌手韋禮安、吳汶芳、鼓鼓呂思緯等接力演唱。盧秀燕和鄭文燦共同出席點燈儀式，與民眾一起賞燈走春。

盧秀燕表示，感謝鄭文燦將入閣後第一次下鄉獻給台中市，今天全國各地都在舉行燈會，鄭文燦的到來，不只為大家加油打氣，讓燈會蓬蓽生輝，也讓台中市的燈會被看見，從4日起燈會一連9天，好看又好玩，歡迎大家來參觀。

鄭文燦表示，台中值得給第一次，第一次到中央公園，這個公園很大，他曾辦過台灣燈會，知道辦理地景型的燈會不容易，而且還把低碳、智慧、地景各種元素加起來，這是一個值得看的燈會，希望各縣市民眾別錯過。

盧秀燕也送上行政院會後鄭文燦陪六都首長接受採訪的照片，她說，感謝鄭文燦相挺，且有求必應，配合穿搭最新潮流迷因「格紋襯衫配羽絨背心」，還戴上兔耳朵頭飾。

台中市觀旅局說明，燈會以「幸福台中」為主題，規劃7大主題燈區、逾30組燈組，主燈「幸福台中Happy兔」，高達10公尺，主燈群寬度達39公尺，是全台規模最大的水上動力機械花燈，主燈秀結合7種空中動態、搭配130支光束燈展演，超震撼聲光視覺效果，讓民眾大呼過癮。（編輯：郭諭儒）1120204