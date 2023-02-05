台南水道博物館新裝置藝術 重現獨特輸水系統

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台南山上花園水道博物館以3D建模打造長3公尺、寬1. 2公尺、高度1.5公尺的模型，完整呈現早年淨水輸送過程，成為有教育意義的裝置藝術。（館方提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年2月5日

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（中央社記者楊思瑞台南5日電）台南山上花園水道博物館爭取文化部補助，打造重現日治時期輸水概念裝置藝術，透過模型將複雜的科學原理具象化，使參觀民眾更了解水道博物館核心精神。

台南市政府文化局今天以新聞稿指出，山上花園水道博物館是全國眾多水道設施中唯一的國定古蹟，早年設計從曾文溪取原水處理後，輸送到20公里外的台南市區，獨特「二抽三送」輸水系統為最大特色。

水道博物館人員指出，運作原理是從曾文溪取水引入沉澱池（一抽），初步沉澱後順著地勢流放到快濾桶室（一送）過濾，完成過濾的淨水再流放到更低的送出唧筒室（二送）周遭，然後藉著唧筒動力抽送（二抽）到1.8公里以外的淨水池，再從淨水池放流到台南市區（三送）。

館方人員指出，整個「二抽三送」過程，考慮到動力、高低位差，還要克服距離及水管摩擦力，是當時相當先進的設計，也成為水道博物館最核心精神。

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館方指出，由於整個系統涵蓋面積達56公頃，距離更超過20公里，如何對遊客提供完整解說一直是難題，直到去年在民進黨立委郭國文協助下爭取文化部補助，透過3D建模打造出長3公尺，寬1.2公尺，高度1.5公尺的模型，完整呈現整個淨水輸送過程，方便民眾理解整個水道系統運作模式。

館方指出，山上花園水道博物館前身為落成於1922年的原台南水道，由日治時期的日本技師濱野彌四郎設計規劃，當時的許多設計手稿如建築設計、唧筒設計等文件，現在成為博物館重要展示資源，「二抽三送」模型完成後放置在生態池旁，配合導覽解說動線，讓遊客在賞景之餘也能有更多收獲。（編輯：黃世雅）1120205