疫情減緩 新北：公車運量已回到疫情前的9成

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新北市長侯友宜（前左2）6日視察公車業者教育訓練時表示，公車運量已回升到疫情前的9成，他要求公車駕駛一定要禮讓行人，建構人本交通環境。中央社記者王鴻國攝 112年2月6日

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（中央社記者王鴻國新北6日電）隨著COVID-19疫情減緩，新北市長侯友宜今天視察公車業者教育訓練時表示，公車運量已回升到疫情前的9成，他要求公車駕駛一定要禮讓行人，建構人本交通環境。

侯友宜今天上午視察公車及復康巴士行車安全教育訓練情形，首站來到台北客運土城區的四海站保修廠，受到台北客運董事長李博文等人的歡迎。

侯友宜表示，隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情減緩，新北市公車運量已回升至疫情前的9成，平均每天運量約達76萬人次，他感謝公車駕駛員堅守防疫第一線並落實行車安全教育，讓民眾搭乘大眾運輸的安全有信心。

他接受媒體聯訪時對台灣是行人地獄的外媒報導表示，公車駕駛的安全教育訓練非常重要，尤其在一個國際大都市，人本環境如何禮讓行人優先，絕對是公車駕駛在教育訓練裡面非常重要的一環。

他呼籲公車駕駛從不超速、不搶黃燈、車門關好才起步，最重要在路口上能夠禮讓行人，要做好並養成指差確認的聯業習慣，讓禮讓行人變成是每天一定要遵守的安全教育。

媒體詢及對雲林縣議長沈宗隆稱侯友宜聲量是綠營拱出來的，南部沒有票說法意見，侯友宜表示，他現在最在意的是新北市的大小事；對於沈宗隆說韓國瑜選總統的時候，侯友宜扯後腿的說法，侯友宜表示，每一個行政首長最關心的是以民為主，好好關心人民的大小事，好好打拚，這才是最重要的一件事。

侯友宜也說明最近公開行程減少的問題，他說，市政行程沒有減少，例如昨天看起來沒有公開行程，其實，他到基隆、瑞芳及坪林等地去了解一些事；談到國民黨副主席夏立言將再率團赴大陸訪問一事，他表示，兩岸最重要的是如何穩定區域安全，所以，一定要在平等、尊嚴、友善底下，大家持續地不斷地做好交流。

媒體追問對星雲法師逝世的問題，侯友宜表示，星雲大師的慈悲跟智慧，是讓國家社會能夠安定的重要力量，用包容跟關懷串起愛，讓這份愛能夠在台灣社會各個角落，成為社會穩定跟祥和的正向力量，這份奉獻的心永遠是大家的學習典範。（編輯：張銘坤）1120206