南投首案社宅「公誠安居」開工 預計114年完工

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（中央社記者吳哲豪南投8日電）南投縣埔里鎮的「公誠安居」社會住宅今天舉行開工典禮，內政部政務次長花敬群指出，公誠安居社會住宅是南投縣首案興辦的社宅，將提供260戶居住，預計民國114年完工。

國家住宅及都市更新中心今天發布新聞稿指出，國家住都中心在南投縣埔里鎮舉行公誠安居社會住宅開工典禮，參加典禮的人有花敬群、國家住都中心執行長黃景茂等，典禮中花敬群等人執鏟，祈求工程順利進行。

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花敬群指出，公誠安居社宅鄰近埔里鎮聯合行政園區及埔里基督教醫院，與埔里轉運站相距約1公里，搭車前往南投市區、日月潭以及台中市等地都很方便，交通機能良好。

住都中心表示，公誠安居社宅土地由台糖公司提供，規劃興建2棟地上10層、地下2層的建築，將提供260戶居住，預計114年可完工，也是南投目前唯一的社宅基地，未來也會在南投縣內打造更多安居好室社會住宅，以優質好宅吸引更多人才移居。（編輯：陳仁華）1120208