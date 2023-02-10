竹市議員指南寮足球場缺失 高虹安將提改善方案

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新竹市南寮運動公園內的足球場於107年底完工，但啟用後狀況不佳，新竹市多名議員10日前往會勘，要求市府改善缺失。新竹市長高虹安（前右2）表示，將提出改善規劃方案，還給市民合規且安全的足球場。（新竹市政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年2月10日

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（中央社記者郭宣彣新竹市10日電）新竹市多名議員今天針對南寮運動公園內的足球場缺失及安全性要求市府改善。新竹市長高虹安表示，將提出改善規劃方案，還給市民合規且安全的足球場。

新竹市政府發布新聞稿指出，南寮運動公園內的足球場於107年底完工，但啟用後狀況不佳，市府與新竹市多名議員今天前往會勘，包含民進黨議員劉彥伶、民眾黨議員李國璋、時代力量議員林彥甫，以及國民黨議員蕭志潔、吳旭豐與鍾淑英等人。

吳旭豐透過新聞稿指出，市府要盡快釐清足球場的目的性，是要作為比賽用足球場、還是公園足球場。林彥甫表示，此空間運用除可有足球場外，建議也可打造多功能性休憩場地，更符合地方需求。

民進黨新竹市議員劉康彥向中央社記者表示，在足球場的定位，當初是規劃為社區型，長寬符合105公尺、68公尺標準規格的簡易足球場，而非國際級規格的足球比賽場地。

他說，認養單位是「新竹市社區足球發展協會」曾在去年11月舉辦過「全國社區足球錦標賽總決賽」，說明現地是足以辦理比賽。

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前新竹市議員李妍慧表示，南寮運動公園是一個複合型的休閒運動場地，設有足球練習場、休閒綠地、兒童遊具等，運動公園使用多年需要維護和管理，盼市府能規劃打造正式足球標準場地，讓更多新竹足球運動選手有好的練習場所。

高虹安表示，已責成教育處會同城銷處，針對南寮足球場工程疑慮進行釐清，將提出改善規劃，給新竹市民合規且安全的足球場。（編輯：方沛清）1120210