高虹安會勘南寮足球場 遭質疑搞錯經費帶風向

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（中央社記者管瑞平新竹市11日電）新竹市長高虹安會勘南寮運動公園足球場後稱，造價超過新台幣9800萬元、啟用後狀況不佳，綠營市議員質疑以錯誤資訊帶風向。高虹安今天說，9800萬是整個運動公園的經費。

高虹安昨天與多名新竹市議員到南寮足球場會勘，發現球場雜草叢生且伴有碎石、多處坑洞，事後市府發布新聞稿中提到「造價超過9800萬的南寮足球場於107年底完工，但啟用後狀況不佳」，將就足球場工程疑慮與改善規劃提出方案，還給新竹市民合規且安全的足球場。

民進黨新竹市議員劉康彥今天透過臉書表示，9800萬其實是整座占地6.8公頃「南寮運動公園」的工程經費，除了簡易足球場，還有籃球場、共融式遊具、體健設施、自行車天橋及停車場、公廁和環狀步道等，「絕非單單足球場就花了近億元」。

劉康彥認為，高虹安率隊會勘後稱足球場造價超過9800萬，這是錯誤資訊，導致部分媒體也錯誤引用，造成錯誤的討論風向。

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高虹安今天出席新竹公園櫻花季系列活動受訪時，媒體詢問對此事看法。她表示，要澄清9800萬的工程經費，「確實就是南寮整個運動公園的經費」，但並沒有所謂的帶風向，只是傳達議員們所關心的改善事項。

高虹安指出，昨天的會勘行程，各黨派議員包括民進黨議員劉彥伶也有到場關心，劉康彥議員如果真的也很關心足球場，下一次如果有會勘的時候，應該也可以親自到場關心；對於新聞稿的部分，她說，當天有參與的議員都有看到足球場現況，真的就是不良，也沒辦法讓市民使用，針對當天會勘所收集到的問題，已責成市府團隊盡速加以規劃與改善。（編輯：方沛清）1120211